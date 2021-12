Rai: sciopero dei giornalisti contro i tagli delle inutili edizioni notturne di Tgr e Sport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rai, giornalisti in sciopero: «No ai tagli per Tgr e Sport» Il Sole 24 Ore, pagina 11, di Andrea Biondi. Muro contro muro fra i giornalisti Rai e l’amministratore delegato Carlo Fuortes. E oggi sarà giornata di sciopero. «Restano i tagli lineari – si legge in una nota del segretario Usigrai, Daniele Macheda – all’informazione di servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale, senza un piano industriale, senza un progetto e senza alcun confronto». L’indice è puntato contro «l’amministratore delegato che ha cancellato edizioni dei telegiornali della Tgr e dello Sport, con la giustificazione degli ascolti, solo un mese fa aveva detto invece alla Commissione di Vigilanza che il servizio Pubblico non ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rai,in: «No aiper Tgr e» Il Sole 24 Ore, pagina 11, di Andrea Biondi. Muromuro fra iRai e l’amministratore delegato Carlo Fuortes. E oggi sarà giornata di. «Restano ilineari – si legge in una nota del segretario Usigrai, Daniele Macheda – all’informazione di servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale, senza un piano industriale, senza un progetto e senza alcun confronto». L’indice è puntato«l’amministratore delegato che ha cancellatodei telegiornali della Tgr e dello, con la giustificazione degli ascolti, solo un mese fa aveva detto invece alla Commissione di Vigilanza che il servizio Pubblico non ...

