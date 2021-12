Quirinale | bagarre centrosinistra I dem non si fidano di Conte e dei 5Stelle | temono le aperture a destra

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Sulle candidature che avanzano i 5 stelle, bisogna chiedere ai 5 Stelle”. La secca replica di Emanuele Fiano la dice lunga sugli umori tra le file dem per le uscite degli ultimi giorni, in chiave, di Giuseppee di esponenti M5S. Iniziative in solitaria che non coincidono del tutto con lo spirito del patto, siglato prima di Natale, per un percorso condiviso nell’incontro tra Enrico Letta, Roberto Speranza eappunto. Prima il lancio della candidatura femminile, poi leal centro. L’ultima mossa è stata l’intervista a Repubblica di Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera. Il quale sulla possibilità che al Colle salga un presidente di centroha dichiarato: “Serve un nome di garanzia complessivo, cerchiamo di non parlare in maniera chiusa di ...