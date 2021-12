No Time To Die: la battuta che sembra aver ispirato il titolo non era presente nello script (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La battuta di No Time To Die che sembra aver ispirato il titolo del film, secondo l'attore David Dencik non era presente nello script. Una delle battute di No Time To Die che sembra aver ispirato la scelta del titolo del film non era presente nello script originale dell'ultimo capitolo della storia di James Bond con star Daniel Craig. L'attore David Dencik, interprete dello scienziato russo Valdo Obruchev, ha infatti condiviso qualche curiosità riguardante il film e la sua realizzazione. La frase No Time to Die sembra sia legata a una battuta di Nomi, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ladi NoTo Die cheildel film, secondo l'attore David Dencik non era. Una delle battute di NoTo Die chela scelta deldel film non eraoriginale dell'ultimo capitolo della storia di James Bond con star Daniel Craig. L'attore David Dencik, interprete dello scienziato russo Valdo Obruchev, ha infatti condiviso qualche curiosità riguardante il film e la sua realizzazione. La frase Noto Diesia legata a unadi Nomi, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? No Time To Die: la battuta che sembra aver ispirato il titolo non era presente nello script… - FrozenBrainiac : Sto guardando No Time to Die e dopo un ora di film riesco solo a pensare a quanto sia gnocca Ana de Armas. - selndtroislaugh : Il mio vicino di 80+ anni sta ascoltando la canzone “No Time To Die” a tutto volume ?? - NeveResK : L'occasion de faire mon top 3 ciné 2021 : No Time to Die Titane Benedetta - Storie_in_1_cip : -