Ecco perché il fondatore di Cardano crede che ci sarà un’estinzione della DeFi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sviluppatore di software e imprenditore ha previsto che molti progetti nel settore DeFi non sarebbero durati nei prossimi cinque-dieci anni In una recente sessione di YouTube il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, ha condiviso la sua visione del futuro della finanza decentralizzata. Hoskinson, che ha apparentemente promesso di riDeFinire il settore, ha previsto che molti progetti DeFi attivi verranno ritirati dalla rete entro i prossimi cinque-dieci anni. Ha citato la mancanza di una visione a lungo termine e di un'ingegneria rigorosa come il fattore che porterà alla fine della maggior parte di questi progetti. Hoskinson ha affermato che l'industria è inondata da molti progetti gestiti dalla mentalità "spera e prega", e ha sottolineato che ciò non è sufficiente ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sviluppatore di software e imprenditore ha previsto che molti progetti nel settorenon sarebbero durati nei prossimi cinque-dieci anni In una recente sessione di YouTube ildi, Charles Hoskinson, ha condiviso la sua visione del futurofinanza decentralizzata. Hoskinson, che ha apparentemente promesso di rinire il settore, ha previsto che molti progettiattivi verranno ritirati dalla rete entro i prossimi cinque-dieci anni. Ha citato la mancanza di una visione a lungo termine e di un'ingegneria rigorosa come il fattore che porterà alla finemaggior parte di questi progetti. Hoskinson ha affermato che l'industria è inondata da molti progetti gestiti dalla mentalità "spera e prega", e ha sottolineato che ciò non è sufficiente ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Paese a rischio paralisi per le assurde regole sanitarie, la stangata bollette in arrivo e la folla guerra al… - DavidPuente : Vi sblocco un ricordo. Zangrillo: «Ho rispetto per i morti, ma anche per la verità. Ecco perché il Coronavirus è c… - fattoquotidiano : Quarta ondata, le feste natalizie fra ansia da ritrovo e sensi di colpa. La psicologa: “C’è maggiore incertezza, il… - fedecarrer : RT @NicolaPorro: ?? Il Paese a rischio paralisi per le assurde regole sanitarie, la stangata bollette in arrivo e la folla guerra al contant… - noFollower___ : @intuslegens Probabilmente il fatto di non guardare più TV è la conseguenza della vostra demenza: vi abbeverate da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché proprio questo il taglio di tendenza del momento che dà volume ai capelli sottili ed è facile da portare ...tutto il Mondo ecco un nuovo genere di carré che sta facendo faville. Il taglio in questione si chiama blunt bob, un caschetto sinuoso ma dal taglio pari. Ideale per chi ha i capelli sottili perché ...

"Cosa succede se sono positivo e non rispetto la quarantena?". Ecco tutte le sanzioni previste Così si fanno più stringenti anche i controlli sulle persone che dovrebbero rimanere in quarantena perché positive al Covid - 19 o entrate in contatto con contagiati. Le Asl rischiano di essere ...

Vanessa Incontrada, avete mai visto dove vive? Spunta subito un aspetto particolare il Democratico ...tutto il Mondoun nuovo genere di carré che sta facendo faville. Il taglio in questione si chiama blunt bob, un caschetto sinuoso ma dal taglio pari. Ideale per chi ha i capelli sottili...Così si fanno più stringenti anche i controlli sulle persone che dovrebbero rimanere in quarantenapositive al Covid - 19 o entrate in contatto con contagiati. Le Asl rischiano di essere ...