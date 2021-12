Cagliari, colpo in arrivo dalla Roma: i dettagli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Cagliari e Roma avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in Sardegna di Riccardo Calafiori. La formula è quella di un prestito secco. Tutto pronto a livello di documenti, ora si attende il via libera della dirigenza giallorossa, che prima vuole essere sicura dell’arrivo nella capitale di Maitland-Niles. A un passo dunque il secondo rinforzo per Walter Mazzarri. Dopo l’arrivo di Lovato i rossoblu sono pronti ad accogliere un altro difensore. Calafiori dovrebbe prendere il posto di Dalbert (deludente fin qui) sulla fascia sinistra. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzioavrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in Sardegna di Riccardo Calafiori. La formula è quella di un prestito secco. Tutto pronto a livello di documenti, ora si attende il via libera della dirigenza giallorossa, che prima vuole essere sicura dell’nella capitale di Maitland-Niles. A un passo dunque il secondo rinforzo per Walter Mazzarri. Dopo l’di Lovato i rossoblu sono pronti ad accogliere un altro difensore. Calafiori dovrebbe prendere il posto di Dalbert (deludente fin qui) sulla fascia sinistra. Thomas Cambiaso

