Biglietti Inter-Juventus Supercoppa, quanto costano? Ecco i prezzi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) quanto costano i Biglietti per la Supercoppa Italiana Inter-Juventus? Questa la domanda che attanaglia molti appassionati e tifosi, pronti a recarsi a Milano, presso lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ nella serata di mercoledì 12 gennaio. Di seguito le categorie dei Biglietti e dei prezzi. Biglietti E prezzi Tribuna Arancio centrale (164-158) 195,00 € Poltroncina Arancio (163-157) 130,00 € Primo Arancio (155-156-165-166) 95,00 € Primo Arancio Laterale 75,00 € Primo Rosso Laterale 90,00 € Primo Verde 70,00 € Primo Blu 70,00 € Secondo Rosso Centrale 80,00 € Secondo Rosso 75,00 € Secondo Rosso Laterale 70,00 € Secondo Arancio Centrale 75,00 € Secondo Arancio 70,00 € Secondo Arancio Laterale 65,00 € Secondo Verde 38,00 € Secondo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021)per laItaliana? Questa la domanda che attanaglia molti appassionati e tifosi, pronti a recarsi a Milano, presso lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ nella serata di mercoledì 12 gennaio. Di seguito le categorie deie deiTribuna Arancio centrale (164-158) 195,00 € Poltroncina Arancio (163-157) 130,00 € Primo Arancio (155-156-165-166) 95,00 € Primo Arancio Laterale 75,00 € Primo Rosso Laterale 90,00 € Primo Verde 70,00 € Primo Blu 70,00 € Secondo Rosso Centrale 80,00 € Secondo Rosso 75,00 € Secondo Rosso Laterale 70,00 € Secondo Arancio Centrale 75,00 € Secondo Arancio 70,00 € Secondo Arancio Laterale 65,00 € Secondo Verde 38,00 € Secondo ...

Advertising

gianpi36590925 : RT @Inter: ?? | SUPERCOPPA Ecco tutte le informazioni sui biglietti ?? - CalsolaroMirco : @heiashton @CarcarloMarr @socios @Chiliz @ChilizItalia @juventusfc @welikeduel Hai ragione, scusami! Spero di sbagl… - a39fa1a28248483 : Ragazzi se voglio prendere biglietti per la Supercoppa inter juve per me(interista) e dei miei amici (juventini), i… - MirkoCapaldi : RT @Inter: ?? | SUPERCOPPA Ecco tutte le informazioni sui biglietti ?? - mariapia_giampi : RT @4Harrier: Buongiorno a tutti, una mia amica ha preso due biglietti per Inter-Lazio del 9 gennaio ore 20.45 (settore 269 fila 8) ma sfor… -