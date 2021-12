Sci alpino oggi: orari discesa Bormio e gigante Lienz, programma, tv, streaming, pettorali di partenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Martedì ricco per la Coppa del Mondo di sci alpino. Gli uomini cominciano il trittico di gare a Bormio con la discesa sulla Stelvio e c’è grande attesa per Dominik Paris, che su questa pista ha già vinto per sei volte e cerca di sbloccarsi in questa stagione, dove è ancora alla ricerca del primo podio. La concorrenza, però, non manca con gli austriaci Mayer e Kriechmayr, il norvegese Kilde e lo svizzero Feuz tra i favoriti per la vittoria finale. Le donne, invece, saranno di scena a Lienz. In programma un gigante, anche se la notizia è la positività al Covid-19 di Mikaela Shiffrin, che sarà costretta a saltare la due giorni austriaca. Occasione per tutte ed in particolare per Federica Brignone e Marta Bassino, che cercano ancora la prima vittoria della stagione in questa specialità. ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) Martedì ricco per la Coppa del Mondo di sci. Gli uomini cominciano il trittico di gare acon lasulla Stelvio e c’è grande attesa per Dominik Paris, che su questa pista ha già vinto per sei volte e cerca di sbloccarsi in questa stagione, dove è ancora alla ricerca del primo podio. La concorrenza, però, non manca con gli austriaci Mayer e Kriechmayr, il norvegese Kilde e lo svizzero Feuz tra i favoriti per la vittoria finale. Le donne, invece, saranno di scena a. Inun, anche se la notizia è la positività al Covid-19 di Mikaela Shiffrin, che sarà costretta a saltare la due giorni austriaca. Occasione per tutte ed in particolare per Federica Brignone e Marta Bassino, che cercano ancora la prima vittoria della stagione in questa specialità. ...

