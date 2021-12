Pd | Palmieri | rifiuti | inizio positivo di un percorso virtuoso

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. – Incremento della raccolta ordinaria, interventi diurni e notturni, pulizia di fognature e caditoie, potenziamento dei centri di raccolta per iingombranti, sostituzione dei vecchi cassonetti. Sono solo alcuni degli interventi realizzati negli ultimi due mesi in tutta la città dall’Amministrazione capitolina. “Abbiamo messo a terra interventi concreti ed importanti per i cittadini”, dichiara Giammarco, esponente della maggioranza Pd in Campidoglio e Presidente della Commissione Ambiente. “Dalla pulizia delle strade, alla cura e sfalcio del verde, alla rimozione di micro-discariche abusive, al potenziamento della raccolta porta a porta e della flotta di mezzi e di personale dedicata, affrontando difficoltà iniziali dovute a una situazione ereditata a dir poco disastrosa e trovando subito le risorse necessarie per fare ...