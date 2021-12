Omicron non turba Montecitorio. Niente misure speciali per il voto sul Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) Una votazione a rischio Omicron. Senza che, al momento, siano state assunte misure speciali per prevenire potenziali focolai: non è all’ordine del giorno nemmeno il tampone obbligatorio per entrare in Aula. La linea è quella del “si vedrà”. L’elezione del prossimo Presidente della Repubblica non sarà complicata solo per trovare l’accordo sul nome. L’incertezza aumenta, causa Covid: il contagio dei Grandi Elettori può avere ripercussioni sull’elezione del capo dello Stato, impattando sui numeri, in caso di contagi in crescita. Nelle ultime ore, alla Camera, si sta discutendo della Legge di Bilancio con uno occhio alla pandemia e l’altro al voto per il Quirinale. Il Coronavirus e il Colle sono due temi che si intrecciano, perché non si può far finta di Niente: dalla fine di gennaio si ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Una votazione a rischio. Senza che, al momento, siano state assunteper prevenire potenziali focolai: non è all’ordine del giorno nemmeno il tampone obbligatorio per entrare in Aula. La linea è quella del “si vedrà”. L’elezione del prossimo Presidente della Repubblica non sarà complicata solo per trovare l’accordo sul nome. L’incertezza aumenta, causa Covid: il contagio dei Grandi Elettori può avere ripercussioni sull’elezione del capo dello Stato, impattando sui numeri, in caso di contagi in crescita. Nelle ultime ore, alla Camera, si sta discutendo della Legge di Bilancio con uno occhio alla pandemia e l’altro alper il. Il Coronavirus e il Colle sono due temi che si intrecciano, perché non si può far finta di: dalla fine di gennaio si ...

Advertising

ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - borghi_claudio : @autocostruttore Ma è estatehhhh. Come fai a non saperlo? Se in Brasile ci sono pochi morti è perché è estate, se d… - fattoquotidiano : Omicron, l’astrofisico Battiston: “Rivedere norme quarantena. Lockdown non vaccinati? Buona idea”. Toti: “Non blocc… - X12RED : @soniabetz1 aspetta febbraio, Omicron con la sua superiorità di contagiare darà la forza alla prossima varianteM, c… - StefaniaFalone : RT @colvieux: Su @SkyNews nonostante il virologo da poco intervistato abbia spiegato chiaramente che #omicron non è meno grave, ma che lo è… -