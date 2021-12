Morto per Covid Mauro da Mantova, il No Vax de La Zanzara (Di martedì 28 dicembre 2021) È Morto all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Maurizio Buratti, il no vax 61enne di Mantova, noto per le sue partecipazioni, sopra le righe, alla trasmissione radiofonica di Radio 24 la Zanzara. Il carrozziere è stato colpito dal virus di cui aveva sempre negato l’esistenza: aveva anche raccontato di essere entrato in un supermercato di Mantova quando già era preda della malattia. Ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale veronese in gravi condizioni, non aveva mai fatto marcia indietro sulle sue convinzioni. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Èall’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Maurizio Buratti, il no vax 61enne di, noto per le sue partecipazioni, sopra le righe, alla trasmissione radiofonica di Radio 24 la. Il carrozziere è stato colpito dal virus di cui aveva sempre negato l’esistenza: aveva anche raccontato di essere entrato in un supermercato diquando già era preda della malattia. Ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale veronese in gravi condizioni, non aveva mai fatto marcia indietro sulle sue convinzioni.

Advertising

Agenzia_Ansa : Non riusciva a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi, detenuto alle Vallette… - Agenzia_Ansa : E' morto l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid, promotore del… - fanpage : È morto per Covid #MaurodaMantova, convinto #novax: si vantava di essere un untore - GazzettaDelSud : Morto per Covid 'Mauro da Mantova'. Convinto no vax, si era vantato di essere un untore. #maurodamantova #Covid - emiliotoffano : @JackLon15255989 Perché bisogna PROVARE che il vaccinato sia morto a causa del vaccino, così come accade per i mort… -