Milano, madre e figlia trovate morte in casa (Di martedì 28 dicembre 2021) Macabra scoperta nell'hinterland milanese. I corpi senza vita di due donne, madre e figlia di 71 e 48 anni, sono stati trovati nel loro appartamento di Sesto San Giovanni. La scoperta è stata fatta ieri dai carabinieri, intervenuti con i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento, dopo la segnalazione di alcuni conoscenti delle donne, preoccupati perché non riuscivano a contattarle. Le due donne conducevano una vita molto riservata e la madre aveva problemi di salute. Sulla vicenda indaga la Procura di Monza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

