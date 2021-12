Il Napoli non darà il via libera a Koulibaly per la Coppa d’Africa (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Napoli si opporrà alla partenza di Kalidou Koulibaly per la Coppa d’Africa. Il medico sociale Canonico non darà i via libera. Ad anticipare la decisione della società partenopea è Tuttosport. La competizione continentale africana comincia il 9 gennaio ed il Napoli perderà Anguissa, Osimhen e Koulibaly. Per quanto riguarda il difensore senegalese la società non darà il parare positivo alla sua partenza. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Il difensore senegalese non gioca in campionato dall’1 dicembre, quando col Sassuolo si procurò uno stiramento al flessore non guarito ancora del tutto. Il medico sociale Raffaele Canonico non darà parere positivo alla sua partenza per la Coppa ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilsi opporrà alla partenza di Kalidouper la. Il medico sociale Canonico noni via. Ad anticipare la decisione della società partenopea è Tuttosport. La competizione continentale africana comincia il 9 gennaio ed ilperderà Anguissa, Osimhen e. Per quanto riguarda il difensore senegalese la società nonil parare positivo alla sua partenza. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Il difensore senegalese non gioca in campionato dall’1 dicembre, quando col Sassuolo si procurò uno stiramento al flessore non guarito ancora del tutto. Il medico sociale Raffaele Canonico nonparere positivo alla sua partenza per la...

