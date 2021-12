Coldiretti: con isolamenti e quarantene record per il food delivery (Di martedì 28 dicembre 2021) Con centinaia di migliaia di italiani costretti in casa, tra isolamenti e quarantene, è boom delle consegne a domicilio. Secondo Coldiretti, infatti, l'impennata di casi in coincidenza con pranzi e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) Con centinaia di migliaia di italiani costretti in casa, tra, è boom delle consegne a domicilio. Secondo, infatti, l'impennata di casi in coincidenza con pranzi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti con Coldiretti: con isolamenti e quarantene record per il food delivery Con centinaia di migliaia di italiani costretti in casa, tra isolamenti e quarantene, è boom delle consegne a domicilio. Secondo Coldiretti, infatti, l'impennata di casi in coincidenza con pranzi e cenoni di Natale e fine anno ha fatto balzare il fatturato annuale del food delivery al valore record di 1,5 miliardi con una ...

Capodanno: Coldiretti, "con circa 2,5 milioni di italiani in quarantena, record per il food delivery" È quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che proprio la coincidenza con i pranzi e cenoni di fine anno fa balzare al valore record di 1,5 miliardi il fatturato del food delivery in Italia nel ...

