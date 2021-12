Claudio Amendola | il retroscena sulle droghe | “Le ho provate tutte”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Siamo abituati a vederlo sorridente nella fiction “I Cesaroni”, l’attore romano, marito di Francesca Neri, ha attraversato periodi bui a causa della dipendenza da, è considerato il gladiatore del cinema italiano e, secondo alcuni, l’erede naturale di Renato Salvatori. Attore sanguigno, macho bello e bravo, il cui volto da duro ed il sorriso beffardo gli hanno concesso la nomea di sex symbol Made in Italy, ma con ben 20 anni di carriera alle spalle.- I CesaroniFiglio d’arte – i suoi genitori sono gli attori e doppiatori Ferruccio(1930-2001) e Rita Savagnone -, fisico massiccio e un passato da gioventù bruciata: ha vissuto per strada dai 15 ai 20 anni, fumava spinelli, ascoltava i Sex Pistols e i Pink Floyd e le risse ...

Advertising

luca_carioli : 43. Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto (2021) Regia di Riccardo Milani Con An… - mincantospesso : Suburra-La serie genere??: drammatico,mafia,thriller starring ??: Alessandro Borghi,Giacomo Ferrara,Adamo Dionisi,… - samuele26572 : RT @GAngrilli: Tanti auguri di buon Natale ad Alessandro Gassman, Selvaggia Lucarelli, Andrea Scanzi, Checc* Paone, Claudio Amendola. È gra… - Leo157Zotti : RT @GAngrilli: Tanti auguri di buon Natale ad Alessandro Gassman, Selvaggia Lucarelli, Andrea Scanzi, Checc* Paone, Claudio Amendola. È gra… - mila_lavi : RT @Kabyreh: Personaggi noti italiani che hanno sponsorizzato il vaccino anticovid (continua): Paolo Bonolis Mara Venier Piero e Alberto A… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola

SoloGossip.it

... thriller in quattro puntate con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum a Màkari conGioè, da Nero a metà 3 conall'attesissima seconda stagione di Doc - Nelle ...La regia è di Riccardo Milani, scritta da Furio Andreotti e Giulia Calenda, con protagonisti Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum,, Sonia Bergamasco e Luca Argentero (...Siamo abituati a vederlo sorridente nella fiction “I Cesaroni”, l’attore romano, marito di Francesca Neri, ha attraversato periodi bui a causa della dipendenza da droghe. Claudio Amendola, è considera ...Il “detective dell’anima“, come lo definisce il produttore Luca Bernabei, tornerà nella prima parte del nuovo anno con una serie di novità annunciate. Prime tra tutte, l’arrivo di Raoul Bova come succ ...