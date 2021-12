Cannavaro | «Mi piacerebbe poter studiare Spalletti Scudetto? Inter completa»

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il campione del Mondo 2006 Fabioha parlato del suo futuro e della lottain Serie A Fabio, capitano dell’Italia campione del Mondo nel 2006, in unavista al Corriere dello Sport ha parlato del suo futuro e della lottain Serie A. FUTURO – «Torno ad allenare. In questi mesi ho ricevuto tante proposte, in particolare dall’Asia, ma ora voglio misurarmi con l’Europa. Sono stato un mese a Londra, mia figlia vive lì, ho conosciuto un sacco di persone e iniziato una collaborazione con Pini Zahavi. Mi sono dato un tempo, sto fermo fino a dicembre, poi comincio a girare per campi d’allenamento. Ho parlato con Tuchel per seguire il Chelsea, con Guardiola per il City, e mivederea Castel ...

100x100Napoli : Fabio Cannavaro: “Mi piacerebbe vedere Spalletti a Castel Volturno, ha dei concetti nei quali mi ritrovo” -

L'ex capitano dell'Italia ha svelato di avere dovuto rinunciare per due anni all'offerta della Fiorentina per via dell'ostruzionismo del Guangzhou ...L'ex difensore di Napoli, Juventus e Inter Fabio Cannavaro ha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiam ...