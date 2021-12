Solidarietà, coraggio, speranza: un anno di Buone notizie (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mai come in questi due anni difficili abbiamo imparato a dare un peso ai piccoli gesti e alle Buone notizie: subissati da dati e numeri di una pandemia che pare non volerne sapere di allentare la presa, siamo andati quasi alla caccia disperata di un segnale di speranza. Per questo abbiamo deciso di raccogliere alcune delle “Buone notizie” che abbiamo pubblicato quest’anno, perchè sono quelle che amiamo raccontare e perchè crediamo profondamente nella loro forza. Sono storie di Solidarietà, di attenzione per il prossimo, di successi, di altruismo, di coraggio, di ostacoli superati anche quando si pensava fossero insormontabili. Di seguito, mese per mese, una piccola selezione: basta cliccare sul titolo per accedere all’articolo. E allora buona ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mai come in questi due anni difficili abbiamo imparato a dare un peso ai piccoli gesti e alle: subissati da dati e numeri di una pandemia che pare non volerne sapere di allentare la presa, siamo andati quasi alla caccia disperata di un segnale di. Per questo abbiamo deciso di raccogliere alcune delle “” che abbiamo pubblicato quest’, perchè sono quelle che amiamo raccontare e perchè crediamo profondamente nella loro forza. Sono storie di, di attenzione per il prossimo, di successi, di altruismo, di, di ostacoli superati anche quando si pensava fossero insormontabili. Di seguito, mese per mese, una piccola selezione: basta cliccare sul titolo per accedere all’articolo. E allora buona ...

