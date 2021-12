Omicron, lo studio inglese: naso che cola, mal di testa, affaticamento, starnuti e mal di gola i sintomi più comuni. Ma i dati sono parziali (Di lunedì 27 dicembre 2021) naso che cola, mal di testa, affaticamento, starnuti e mal di gola. sono i sintomi associati più di frequente alla variante Omicron del SARS-CoV-2 (il virus che causa il Covid-19), anche se i dati in proposito sono preliminari e molto pochi. È il risultato della ricerca condotta dal King’s College di Londra in collaborazione con l’azienda Zoe – impegnata in studi epidemiologici sulla pandemia – e pubblicata sul British Medical Journal: gli stessi autori dell’articolo rilevano che si tratta solo di prime indicazioni e molto parziali, basate sui casi osservati a Londra, dove la variante è molto più diffusa che nel resto del Paese. Il governo britannico ha aggiunto alla lista anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021)che, mal die mal diassociati più di frequente alla variantedel SARS-CoV-2 (il virus che causa il Covid-19), anche se iin propositopreliminari e molto pochi. È il risultato della ricerca condotta dal King’s College di Londra in collaborazione con l’azienda Zoe – impegnata in studi epidemiologici sulla pandemia – e pubblicata sul British Medical Journal: gli stessi autori dell’articolo rilevano che si tratta solo di prime indicazioni e molto, basate sui casi osservati a Londra, dove la variante è molto più diffusa che nel resto del Paese. Il governo britannico ha aggiunto alla lista anche la ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Israele, salgono contagi #Omicron: al via studio su efficacia #quartadose. - fattoquotidiano : Omicron, “rischio ospedalizzazione 5 volte inferiore rispetto alla Delta”: i dati dello studio sudafricano in fase… - Adnkronos : Variante #Omicron, studio: rischio ricoveri -40% rispetto a Delta. #Covid. - grecale66 : RT @fanpage: Variante #Omicron, secondo uno studio condotto dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, i test sierologici non sarebbero e… - LaskaJuventus : RT @fanpage: Variante #Omicron, secondo uno studio condotto dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, i test sierologici non sarebbero e… -