Nuoto: record mondiale nei 50 rana in vasca corta per il turco Emre Sakci (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gaziantep, 27 dic. – (Adnkronos) – Cade un altro primato mondiale nel Nuoto. Il turco Emre Sakci firma il nuovo record nei 50 rana in vasca corta. Il 24enne di Smirne, nel corso dei campionati nazionali del suo Paese, ferma i cronometri sul tempo di 24?95 divenendo il primo uomo a scendere sotto il muro dei 25?. Il precedente primato apparteneva al sudafricano Cameron Van der Burgh in 25?25 e durava da 12 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

