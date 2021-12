Michelle Hunziker, la dolcissima dedica alla figlia Aurora: «Una delle persone che mi fa ridere di più» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di Feste, tempo di bilanci per Michelle Hunziker. Passata l’euforia del Natale, scartati tutti i regali, la conduttrice tv si lascia andare a una delicata riflessione sulla vita e sui suoi affetti più cari, dedicando il momento più magico dell’anno a sua figlia Aurora Ramazzotti, autentica partner in crime di tante sue avventure nella vita privata e, sempre più, anche nel lavoro. «Mi piacciono tantissimo le candele – scrive Michelle Hunziker accanto a una foto di lei con una tenerissima bimba di spalle, che poi si scoprirà essere Aurora –. Ogni tanto mi fermo ad osservare la fiammella che si muove energicamente come se avesse una vita propria. Adoro la luce che sprigiona una singola candela nel buio e rifletto sul fatto che per bruciare, quel ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di Feste, tempo di bilanci per. Passata l’euforia del Natale, scartati tutti i regali, la conduttrice tv si lascia andare a una delicata riflessione sulla vita e sui suoi affetti più cari,ndo il momento più magico dell’anno a suaRamazzotti, autentica partner in crime di tante sue avventure nella vita privata e, sempre più, anche nel lavoro. «Mi piacciono tantissimo le candele – scriveaccanto a una foto di lei con una tenerissima bimba di spalle, che poi si scoprirà essere–. Ogni tanto mi fermo ad osservare la fiammella che si muove energicamente come se avesse una vita propria. Adoro la luce che sprigiona una singola candela nel buio e rifletto sul fatto che per bruciare, quel ...

Advertising

MediasetPlay : Michelle, per te c’è la tua… Auri ?? Ma l’amore? ?? #AllTogetherNow @m_hunziker - infoitcultura : 'All Together Now Kids', lo speciale con Michelle Hunziker: chi sono i bimbi sul palco e i giudici vip - luquishalubamba : RT @chapmns: luquisha lubamba e michelle hunziker emanano la stessa energia - chapmns : luquisha lubamba e michelle hunziker emanano la stessa energia - Mestruat : @Kobeesque Ti piace Michelle Hunziker? -