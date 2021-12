Meteo | maltempo in rapida estensione | colpo di scena a breve

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilsta caratterizzando ildegli ultimi giorni. La perturbazione si sta estendendo in Meridione, ma undipotrebbe cambiare tutto. L’inverno sta entrando nel vivo, con ilche ha caratterizzato ilnel periodo natalizio. Aperò potrebbe arrivare una piccola pausa, pronta a riportare la penisola a delle L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meteo maltempo

Sta per finire questo 2021. E finirà con l'ultimo colpo di coda del. Come spiegano gli esperti di 3bMeteo , infatti, 'l'intensa attività depressionaria che si ..., la perturbazione che ......nel pomeriggio inizierà ad interessare le regioni di Nord - Ovest ed entro la serata porteràanche sulle regioni centrali. Andiamo quindi a vedere con maggiore dettaglio le previsioni...Sud, rovesci su Basilicata, Puglia, Calabria e nordest Sicilia, residui sulla Campania Cronaca meteo DIRETTA: arriva l'ULTIMA PERTURBAZIONE del 2021, altro MALTEMPO nelle PROSSIME 48 ore con PIOGGIA e ...La settimana si apre con l'arrivo di una nuova perturbazione, che porterà pioggia in molte regioni tra lunedì e martedì. Gli aggiornamenti meteo ...