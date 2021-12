Inter | Brozovic | arriva un' importante novità E c' è una deadline

Advertising

Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: ?Vietato toccare #Brozovic. #Inzaghi spinge, #Inter accelera ad altezza #Lautaro: disposta ad assecondare il desiderio d… - Antofer94_ : RT @fcin1908it: #Brozovic, altra proposta #Inter: novità sulla clausola rescissoria. “Gli è stato comunicato…” - infoitsport : GdS – Vietato toccare Brozovic: L’Inter accelera ad altezza Lautaro - infoitsport : Rinnovo Brozovic, l'Inter vuole chiudere: offerto un ingaggio da top player! - interchannel_ic : -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Brozovic

, il rinnovo di Marceloha, in questo momento, la massima priorità in casa nerazzurra. Il 9 dicembre la nostra redazione ha pubblicato un'esclusiva (che puoi leggere qui), in cui si ...ASCOLTA Rinnovo: l'gioca al rialzo. Pronta un'offerta alla Lautaro. Le ultime sul futuro del centrocampista croato L'sta ormai trattando il rinnovo dida mesi. Nelle settimane scorse il ...ROMA (ITALPRESS) - "Dovremo ragionare con attenzione, bisogna sempre pensare di poter crescere. La scorsa estate il primo obiettivo era mettere in sicurezza il club, ora dobbiamo cercare di vedere qua ...MILANO (ITALPRESS) - L'Inter non sbaglia prima della sosta e si conferma campione d'inverno con la settima vittoria consecutiva in campionato. A farne le spese è il Torino che gioca una partita quasi ...