Djokovic | niente Atp Cup e Open in bilico Sinner e Berrettini volano in Australia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic niente

Il numero 1 Atp contrario ai vaccini salta il torneo al via sabato. Positivo il canadese Shapovalov di PAOLO FRANCIE poi sarebbe arrivata la rivalità con Nadal e, i "Fab Three" che condividono con lui il ...MASTERS 1000 CANADESE PER MUSETTI E' a Toronto per cercare di guadagnarsi un posto nel main ...di Paolo Franci Tutti a Sydney. Tutti tranne Nole Djokovic (nella foto). Alla Atp Cup ,il torneo a squadre, in programma dall’1 al 9 gennaio con un montepremi di 14 milioni di dollari, che vede in cam ...Il numero 5 del ranking ATP ha poi proseguito: “Non c’è niente di meglio di una medaglia olimpica Su questo argomento si è soffermato anche il russo Andrey Rublev in un’intervista concessa ad Eurospor ...