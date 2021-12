Covid: terze dosi e contagio da Omicron (Di lunedì 27 dicembre 2021) La variante Omicron contagia anche con la terza dose, le cause sono le tempistiche dei booster e il calo dell’attenzione sulle misure anti-Covid Il Covid continua a correre in tutto il mondo. Omicron ha determinato un sostenuto aumento dei casi di Covid-19 in gran parte del pianeta. In Europa stiamo assistendo a una crescita vertiginosa dei contagi, con record di infezioni giornaliere in diversi Paesi, fra cui Francia, Germania e Italia. Negli ultimi giorni il nostro Paese ha fatto registrare oltre 50mila casi in 24 ore, raggiungendo nuovamente la soglia dei 500mila casi attivi. Mentre il numero dei morti giornalieri resta bel oltre le 100 unità, sta aumentando la pressione sul sistema ospedaliero e sul sistema di testing: laboratori e centri di analisi sono ormai al collasso e le strutture ... Leggi su zon (Di lunedì 27 dicembre 2021) La variantecontagia anche con la terza dose, le cause sono le tempistiche dei booster e il calo dell’attenzione sulle misure anti-Ilcontinua a correre in tutto il mondo.ha determinato un sostenuto aumento dei casi di-19 in gran parte del pianeta. In Europa stiamo assistendo a una crescita vertiginosa dei contagi, con record di infezioni giornaliere in diversi Paesi, fra cui Francia, Germania e Italia. Negli ultimi giorni il nostro Paese ha fatto registrare oltre 50mila casi in 24 ore, raggiungendo nuovamente la soglia dei 500mila casi attivi. Mentre il numero dei morti giornalieri resta bel oltre le 100 unità, sta aumentando la pressione sul sistema ospedaliero e sul sistema di testing: laboratori e centri di analisi sono ormai al collasso e le strutture ...

