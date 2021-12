Covid oggi Lazio, D’Amato: “Sotto i 3mila contagi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid oggi nel Lazio, i contagi oggi sarebbero meno di 3mila. ”Vediamo se si stabilizza il dato”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in un’intervista alla Tgr Lazio. “I casi oggi scendono Sotto quota 3.000, ma è presto per fare valutazioni in questi giorni festivi, nonostante abbiamo fatto circa 40.000 tamponi”. Sono 53.405 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 996 ricoverati, 135 in terapia intensiva e 52.274 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 418.789 e i morti sono stati 9.224. TERZE DOSI – “La zona gialla è uno scenario probabile. Con il nuovo anno cambierà il colore ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021)nel, isarebbero meno di. ”Vediamo se si stabilizza il dato”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio, in un’intervista alla Tgr. “I casiscendonoquota 3.000, ma è presto per fare valutazioni in questi giorni festivi, nonostante abbiamo fatto circa 40.000 tamponi”. Sono 53.405 le persone attualmente positive a-19 nel, di cui 996 ricoverati, 135 in terapia intensiva e 52.274 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 418.789 e i morti sono stati 9.224. TERZE DOSI – “La zona gialla è uno scenario probabile. Con il nuovo anno cambierà il colore ...

rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - RegLombardia : #pianovaccinazioni A partire da oggi, lunedì 27 dicembre, possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti… - Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 466 contagi: bollettino 27 dicembre: I dati della Regione - ValerioCoscetti : Oggi ci saranno un sacco di fan che cercano di prendere la stessa versione di Covid della #Ferragni. -