Balzo dei contagi in 72 ore | oltre mille operatori positivi L' allarme degli infermieri

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “sanitari in più si sono infettati nelle ultime 72 ore. Parliamo di800ati negli ultimi tre giorni, confrontando come sempre i dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con quelli dell’Inail. A parte la prima ondata, non si è mai registrato un picco così alto di. I dati Iss sono a dir poco allarmanti: da 5.592 siamo passati a 6.618sanitari infettati negli ultimi 30 giorni, con un aumento esponenziale registrato nei giorni tra il 24 e il 27 dicembre”. Lo sottolinea Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacatoNursing Up. “E’ evidente - continua De Palma - che siamo di fronte a una pericolosa recrudescenza che non è destinata a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Balzo dei

L'HuffPost

... nelle famiglie e soprattutto negli ospedali, laddove gli infermieri, già messi a dura prova da due anni di pandemia e alle prese con gli aumenti esponenzialiricoveri, sono palesemente, e ancora ......tempo reale Tutti i bollettini sulla situazionecontagi in Italia nel 2020 Tutti i bollettini sulla situazionecontagi in Italia nel 2021 Ore 9.35 - L'allarme del sindacato infermieri: "...In vetta c'è ancora il Partito democratico, con Giorgia Meloni al terzo, pronta a tallonare l'alleato di centrodestra. I dem, stando al sondaggio realizzato per il Corriere della Sera , sono stabili a ...Spider-Man - No Way Home domina senza problemi un box office che negli ultimi giorni ha risentito parecchio del forte aumento dei contagi e delle tradizioni natalizie di cene e pranzi in famiglia, ma ...