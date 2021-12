Roma, piace Wellens per il centrocampo: anche il Tottenham su di lui (Di domenica 26 dicembre 2021) In casa Roma una delle priorità di questa sessione invernale di calciomercato che si appresta ad iniziare è sicuramente l’acquisto di un centrocampista centrale. L’ultimo nome in tale direzione, almeno secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, è Charlie Wellens. Il giovane centrocampista del Manchester United è una vecchia conoscenza di José Mourinho: è stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) In casauna delle priorità di questa sessione invernale di calciomercato che si appresta ad iniziare è sicuramente l’acquisto di un centrocampista centrale. L’ultimo nome in tale direzione, almeno secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, è Charlie. Il giovane centrocampista del Mster United è una vecchia conoscenza di José Mourinho: è stato L'articolo

fettonejr : @Alessandrodg235 @FNenniDaddi Non sembrava battuta. Comunque se non ti piace quello che dico sulla Roma puoi toglie… - pianetaroma1927 : Secondo 'Sky Sport' la Roma è vicinissima ad Ainsley Maitland-Niles, in prestito con diritto di riscatto dall'Arsen… - ASRunicoAmor : ??| Interesse della Roma per Maitland-Niles. Si è aperto un dialogo con l'Arsenal per prelevarlo in prestito con dir…

Ultime Notizie dalla rete : Roma piace Roma, piace un esterno dell'Arsenal Commenta per primo Secondo quanto riferito dalla stampa inglese la Roma avrebbe messo nel mirino Ainsley Maitland - Niles, esterno dell' Arsenal .

Draghi, Yellen e la guerra ad Omicron (nel nome di Keynes) Draghi non piace a tutti a Washington DC. I guerrafondai, quelli per gran parte responsabili di ... Una leadership, quella italiana, che da Roma emana in tutto il bacino Mediterraneo. Ed è sempre più ...

Roma, piace il terzino del Salisburgo Calciomercato.com Roma, piace Wellens per il centrocampo: anche il Tottenham su di lui In casa Roma una delle priorità di questa sessione invernale di calciomercato che si appresta ad iniziare è sicuramente l'acquisto di un centrocampista ...

La Roma ha identificato il colpo a centrocampo: Maitland-Niles in arrivo dall'Arsenal La Roma avrebbe identificato in Ainsley Maitland-Niles dell'Arsenal ... sul quale ci sarebbe l'interesse del Club Brugge.

