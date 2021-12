Riscatto laurea “Agevolato”: se inviato entro il 31 dicembre comporta un piccolo risparmio (Di domenica 26 dicembre 2021) Non scade al 31/12/2021 la possibilità di riscattare la durata legale studi universitari "a costo Agevolato" per i dipendenti scuola con contributi post 1995 cioè in regime di contributivo "puro". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 dicembre 2021) Non scade al 31/12/2021 la possibilità di riscattare la durata legale studi universitari "a costo" per i dipendenti scuola con contributi post 1995 cioè in regime di contributivo "puro". L'articolo .

Advertising

cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Riscatto della laurea, al via la campagna Inps. Ecco quanto costa, chi può u… - ProDocente : Riscatto della laurea: ecco quanto costa, chi può usufruirne e come presentare domanda - orizzontescuola : Riscatto della laurea: ecco quanto costa, chi può usufruirne e come presentare domanda - FNPCISLSARDEGN : RT @FnpCisl: ??Riscatto #laurea Online sul sito INPS il simulatore attraverso il quale ricevere informazioni personalizzate sul costo e l’e… - BarberisBruna : RT @FnpCisl: ?? In arrivo la newsletter #FNP: ??#Natale: gli auguri di @ragazzini_p ??Riscatto #laurea: online il simulatore INPS ??#ISEE2022:… -