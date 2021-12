Dove vedere il Concerto di Capodanno 2022 di Vienna (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna è tra i più importanti a livello mondiale e anche quest’anno sarà trasmesso in differita nel nostro Paese sulle reti Rai. Segue ora una guida completa sull’evento, comprese tutte le informazioni su in televisione. in TV In Italia il Concerto di Capodanno 2022 di Vienna sarà trasmesso in differita il 1° gennaio su Rai 2 a partire dalle ore 13:30, subito dopo la fine dell’edizione pomeridiana del TG2. La programmazione del secondo canale Rai prevede la messa in onda integrale dell’evento. Dove vedere il Concerto di Capodanno di Vienna in streaming In simulcast con la differita televisiva di Rai 2, il Concerto di ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 26 dicembre 2021) Ildidella Filarmonica diè tra i più importanti a livello mondiale e anche quest’anno sarà trasmesso in differita nel nostro Paese sulle reti Rai. Segue ora una guida completa sull’evento, comprese tutte le informazioni su in televisione. in TV In Italia ildidisarà trasmesso in differita il 1° gennaio su Rai 2 a partire dalle ore 13:30, subito dopo la fine dell’edizione pomeridiana del TG2. La programmazione del secondo canale Rai prevede la messa in onda integrale dell’evento.ildidiin streaming In simulcast con la differita televisiva di Rai 2, ildi ...

