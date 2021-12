Coppa d' Africa | i calciatori resteranno con i club fino al 3 gennaio

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - Gazzetta_it : Coppa d'Africa, i convocati partono già il 27. E possono star fuori fino a 52 giorni #caf - Djnc78 : RT @giancarlodales: @Djnc78 Io l'ho capito da settembre che non si sarebbero presentati, l'operazione è cominciata non appena è uscito il c… - infoitsport : Nigeria, i 28 convocati per la Coppa d'Africa: c'è Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

Città del 6 ottobre (Egitto) - La Caf, la Confederazione calcistica africana, ha reso noto quest'oggi che i calciatori impegnati ind'(9 gennaio - 6 febbraio) possono giocare per la propria squadra di club fino al 3 gennaio . Le società avrebbero dovuto 'liberarli' 14 giorni prima dell'inizio della competizione ma la ...... acquistato per 22 milioni di euro , non sarà comunque immediatamente disponibile alla ripresa del campionato, in quanto convocato dalla sua Nazionale per lad'in Camerun a partire dal 9 ...È ufficiale la convocazione dell'attaccante azzurro da parte della Nigeria per la Coppa d'Africa che si giocherà dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. La Nigeria, inserita nel gruppo D, debutterà l'11 ...Città del 6 ottobre (Egitto) - Questa domenica, la Confederazione calcistica africana (CAF) ha reso noto che i calciatori impegnati in Coppa d'Africa (9 gennaio-6 febbraio) possono giocare per la prop ...