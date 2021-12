Caos al PSG | il club deve vendere subito sei giocatori!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo gli ultimi mercati faraonici, in casa PSG è giunto il momento di far quadrare i conti. Difatti, come riportato da L’Equipe, ilnel prossimo mercato di gennaio ha l’obbligo di. Ilha bisogno di liquidità al fine di evitare un ulteriore aumento di capitale. Tra i giocatori in lista di partenza ci sono: Rafinha diretto verso il Real Sociedad, Sergio Rico, Kurzawa, Kehrer, Diallo e Draxler. Rafinha, PSGDunque, sarà una finestra di mercato insolita per ilparigino che non potrà fare acquisti ma dovrà solo sfoltire la rosa.