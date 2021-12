Bruciano un bosco e scappano | i colpevoli sono cinque under 14

(Di domenica 26 dicembre 2021) Accendono un fuoco per gioco, scoppia un incendio in unnei dintorni di Capalbio (Grosseto) e poi: ma dopo quattro mesi, al termine delle indagini, i carabinieri hanno individuato i ...

Era il pomeriggio del 6 settembre scorso quando a seguito di un innesco inizialmente inspiegabile era andata a fuoco una rilevante porzione diadiacente alla zona dell'Anfiteatro, luogo di ......e la maggior parte dei frutti di. Aceto di mele Uno o due cucchiaini al giorno di aceto di mele migliorano la salute del cuore. Inoltre controllano i livelli di zucchero nel sangue ei ...Accendono un fuoco per gioco, scoppia un incendio in un bosco nei dintorni di Capalbio (Grosseto) e poi scappano: ma dopo quattro mesi, al termine delle indagini, i carabinieri hanno individuato ...Vettura distrutta dalla fiamme. E' successo ieri sera alle 22 a Lomazzo, via Don Gnocchi, con un'auto avvolta dal fuoco probabilmente appiccato da ...