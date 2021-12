La Rai sfida Spotify: è rivoluzione con la nuova piattaforma (Di sabato 25 dicembre 2021) La Rai ha deciso di lanciare il guanto di sfida a Spotify, con la nuovissima piattaforma: di cosa si tratta e come funziona. Il logo della nuova piattaforma del servizio pubblico (Via Screenshot Rai)La Rai prova a replicare il successo di RaiPlay, lanciando anche una nuova piattaforma interamente dedicata ai podcast. Infatti è finalmente online RaiPlay Sound. La TV di Stato fa un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la digitalizzazione dei propri servizi. La nuova piattaforma quindi permetterà all’utenza di accedere a radio, podcast ed audiolibri, il tutto gratuitamente. Attraverso il sito web ufficiale sarà possibile accedere a tutta la programmazione di Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 dicembre 2021) La Rai ha deciso di lanciare il guanto di, con la nuovissima: di cosa si tratta e come funziona. Il logo delladel servizio pubblico (Via Screenshot Rai)La Rai prova a replicare il successo di RaiPlay, lanciando anche unainteramente dedicata ai podcast. Infatti è finalmente online RaiPlay Sound. La TV di Stato fa un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la digitalizzazione dei propri servizi. Laquindi permetterà all’utenza di accedere a radio, podcast ed audiolibri, il tutto gratuitamente. Attraverso il sito web ufficiale sarà possibile accedere a tutta la programmazione di Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, ...

