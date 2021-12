Il telescopio James Webb nello spazio, studierà l’universo per 10 anni (Di sabato 25 dicembre 2021) Il telescopio spaziale James Webb, il più potente mai costruito, è stato lanciato nello spazio. Il telescopio è decollato dalla Guyana francese nel primo pomeriggio italiano del 25 dicembre. Il lancio è un passaggio fondamentale nel progetto sviluppato dalla Nasa, dall’agenzia europea Esa e dalla canadese Cnsa canadese. Webb studierà l’universo dalla posizione che dovrebbe raggiungere nell’arco di 4 settimane, a circa 1,5 milioni di km dalla Terra. La missione dovrebbe durare 10 anni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 dicembre 2021) Ilspaziale, il più potente mai costruito, è stato lanciato. Ilè decollato dalla Guyana francese nel primo pomeriggio italiano del 25 dicembre. Il lancio è un passaggio fondamentale nel progetto sviluppato dalla Nasa, dall’agenzia europea Esa e dalla canadese Cnsa canadese.dalla posizione che dovrebbe raggiungere nell’arco di 4 settimane, a circa 1,5 milioni di km dalla Terra. La missione dovrebbe durare 10. L'articolo proviene da Italia Sera.

