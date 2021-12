Grecia | aumentano i naufragi delle barche con a bordo i migranti che sognano l’Europa | 27 morti in poche ore

Advertising

VeraEsincera : RT @Open_gol: Nel tratto di mare che divide la Turchia dalle isole greche, nell'ultima settimana almeno tre naufragi. Arrestati alcuni traf… - Open_gol : Nel tratto di mare che divide la Turchia dalle isole greche, nell'ultima settimana almeno tre naufragi. Arrestati a… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia aumentano

Open

Laha vietato i festeggiamenti pubblici di Natale e Capodanno e ha imposto di indossare ... Germania, i contagi scendono, le restrizioni. In Germania i contagi scendono: le nuove ...... e hanno dimostrato che i casi di Covid - 19più rapidamente nelle regioni in cui c'è un ... Fanno eccezione paesi come la Croazia e la, dove la percentuale di detenuti positivi è molto ...di Alberto Galvi – Da quando è emersa la variante Omicron nel Vecchio continente alla fine dello scorso novembre, l’aumento dei casi in tutta l’Ue ha spinto i sistemi sanit ...23 DIC - Pubblicato oggi dall’Ecdc il nuovo aggiornamento della mappa di rischio delle Regioni europee datato 23 dicembre. Questi colori assumono una notevole importanza per le eventuali limitazioni a ...