Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 19:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita in studio la circolare del Ministero della Salute contiene alcune novità un'altra somministrazione dopo le prime due anche la fascia tra i 16 e i 17 anni e adolescenti fragili tra i 12-15 per le prenotazioni si accorciano i tempi rispetto ai 5 mesi dopo la fine del primo ciclo dato conferma la fiducia al Governo sul maxiemendamento alla manovra con 215 voti a favore e 16 gradi nessun astenuto il testo passa alla camera per il via libera definitivo che si terrà entro la fine dell'anno Palazzo Madama ha successivamente approvato da nota di variazione presentata dal governo che recepisce gli effetti delle modifiche alla manovra non sono mancate però le polemiche su tutte quelle di Matteo Renzi leader di Italia viva che ha contestato l'iter di approvazione della legge di bilancio Cambiamo ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - vincentmiccolis : RT @Radio24_news: #Digitalnews del #24dicembre: Pronto al lancio il telescopio Webb - CVC vende Sisal. Rimani aggio… - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: Il Piemonte passa da zona avorio (metallizzata) a zona zaffiro (fluo). -