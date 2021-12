Teddy Reno | chi è il marito di Rita Pavone | “Il nostro amore fu uno scandalo”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)è ildi: i due sono legati dal 1968 e hanno avuto due figli, Alessandro e Giorgio. I due si conobbero nel 1962 al Festival degli sconosciuti di Ariccia, manifestazione creata dallo stesso, in cui la cantante si impose come vincitrice. La loro relazione scatenò molte polemiche a causa della grossa differenza d’età tra i due: all’epoca lui aveva 36 anni e lei 17. Per giunta,si era separato dalla prima moglie, la produttrice cinematografica Vania Protti, da cui avrebbe ottenuto il divorzio solo dopo l’entrata in vigore della legge nel 1971 e dalla quale aveva avuto il figlio Franco. Divenuto subito pigmalione dila sposò sei anni più tardi, nel 1968, ...

Advertising

heyitsashow : #NowPlaying 'Ciao Ciao Bambina (Remastered)' by Teddy Reno on @TIDAL - Nonno_Augusto : @JohnPoveridge Dopo Eddy di Tekken ci stava Teddy Reno -

Ultime Notizie dalla rete : Teddy Reno

Il Sussidiario.net

... nella quale ha ripercorso la sua carriera e alcuni aneddoti di vita privata, non ultimo il suo amore per il marito. La cantante ha rivelato di avere cominciato a cantare in tenera età, a ...E così, dopo aver omaggiato negli anni personaggi come, Gianfranco D'Angelo, Antonella Lualdi, Carlo Croccolo, Gilda Giuliani, Wilma Goich, Andrea Roncato, Enrica Bonaccorti, Alessandro ...Teddy Reno è il marito di Rita Pavone: i due sono legati dal 1968 e hanno avuto due figli, Alessandro e Giorgio.Rita Pavone e Teddy Reno, sapevate che il loro matrimonio in quel periodo fece davvero scandalo? Anche la diretta interessata più volte lo ha ricordato: scopriamo il motivo. Ha da poco concluso la sua ...