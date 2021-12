Omicron sta per superare la Delta | in Italia al 28% | il picco in Lombardia

Advertising

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - Corriere : A Milano oltre 5 mila contagi: «Omicron sta dilagando perché qui è arrivata prima» - TgLa7 : Omicron ha 'straordinarie capacità di diffusione' e sta già imperversando nel mondo. Lo afferma Anthony #Fauci, il… - marchesaangeli : RT @ImolaOggi: Covid, Zangrillo contro il clima di terrore diffuso dai media i media: “La gente sta a casa, ha paura ad andare nei negozi p… - tempoweb : Con #Omicron qualcuno ci sta facendo fessi @storace #covid19 #sudafrica #speranza #draghi #24dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron sta

... mentre il Regno Unitoaffrontando un'impennata record di casi guidati dalla variante. 24 dicembre 2021Aggravata dall'arrivo della variante. I contagi sono esplosi e la regione con il maggior ... Le regioni in zona gialla e arancione La quarta ondatacolpendo duramente l' Italia , con un'...Covid, Omicron e contagi, la situazione in Italia. L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 351 per 100.000 abitanti (17-23 dicembre) contro 241 per 100.000 ...Queste le parole del primo ministro britannico Boris Johnson nel suo discorso della vigilia di Natale, mentre il Regno Unito sta affrontando un'impennata record di casi guidati dalla variante Omicron.