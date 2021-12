MotoGP | Takaaki Nakagami | “Non siamo riusciti a confermarci ad alto livello La mia stagione è da 2”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)esprime il proprio commento al termine della2021, un campionato oltremodo complesso in cui non è riuscito a confermare quanto mostrato nel 2020. Il nipponico è molto critico, consapevole di poter fare di più. L’alfiere di casa Honda ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “La miaè da 2. Nonad. Abbiamo avuto molte gare difficili, c’erano diverse occasioni in cui avrei dovuto ottenere risultati migliori”. La casa asiatica ha sofferto il paragone con i diretti rivali che si sono rivelati costanti durante tutte le prove affrontate. Il teammate di Alex Marquez ha continuato dicendo: “Come i miei compagni di box non avevo abbastanza grip al ...

Takaaki Nakagami esprime il proprio commento al termine della stagione 2021, un campionato oltremodo complesso in cui non è riuscito a confermare quanto mostrato nel 2020. Il nipponico è molto critico ...
ROMA - Takaaki Nakagami non si fa sconti nel giudicare la sua stagione, chiusa al quindicesimo posto della classifica piloti di MotoGp con 76 punti. In un'intervista ai microfoni di "Motorsport.com", ...