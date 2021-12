Manovra: Conte, ‘continueremo battaglia per più fondi a personale sanitario’ (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – Nel giro di telefonate mattutine dopo l’approvazione del maxiemendamento alla Manovra, il leader M5S Giuseppe Conte ha ribadito ai suoi fedelissimi la necessità di continuare a lavorare “per un giusto e dovuto riconoscimento economico a chi non si è mai risparmiato ed ha combattuto la pandemia in prima linea”. Il riferimento è alla battaglia del M5S per l’erogazione delle indennità di specificità per gli infermieri, già finanziate nella scorsa Manovra di bilancio e mai fatte partire. L’accelerazione sulla misura economica a favore del personale sanitario era Contenuta in un emendamento del Movimento alla Manovra che non è stato però approvato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – Nel giro di telefonate mattutine dopo l’approvazione del maxiemendamento alla, il leader M5S Giuseppeha ribadito ai suoi fedelissimi la necessità di continuare a lavorare “per un giusto e dovuto riconoscimento economico a chi non si è mai risparmiato ed ha combattuto la pandemia in prima linea”. Il riferimento è alladel M5S per l’erogazione delle indennità di specificità per gli infermieri, già finanziate nella scorsadi bilancio e mai fatte partire. L’accelerazione sulla misura economica a favore delsanitario eranuta in un emendamento del Movimento allache non è stato però approvato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

