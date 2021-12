Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo consola Jessica Selassié dopo la delusione di Sophie Codegoni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Jessica Selassié è rimasta molto delusa dal comportamento di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e ha voluto sfogarsi con Manuel Bortuzzo riguardo tutta la situazione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha palesemente corteggiato il nuovo arrivato, giurando però alla sua amica di portarle rispetto sapendo della sua cotta nei confronti del nuovo gieffino. Anche... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 dicembre 2021)è rimasta molto delusa dal comportamento die Alessandro Basciano e ha voluto sfogarsi conriguardo tutta la situazione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha palesemente corteggiato il nuovo arrivato, giurando però alla sua amica di portarle rispetto sapendo della sua cotta nei confronti del nuovo gieffino. Anche...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - pizzaiola_1954 : @Grazia11056378 @GF_diretta Ragazzi Sofie a solo 20 anni e Giammi 20 di piu, a sbagliatto lui a scegliere lei .e… - CeciWinston : @leragazzestanno Già. Adesso c'è il Grande Fratello da guardare. - VirgoGu80025754 : Mi fa spezzare Barù che ascolta Miriana dire che lei è una persona riservata e lui “si ma non sei credibile dato ch… - corr1959 : @Dulafive vivono su marte. hanno mandato arrivabene in tv a dire che non ci sono soldi e che non bisogna aspettarsi… -