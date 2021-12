Firenze raccolta rifiuti: i cassonetti digitali anche in zona Cure-Faentina (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il posizionamento dei nuovi cassonetti digitali proseguirà in tutta la zona de Le Cure - Faentina, per un totale di 57 postazioni , con circa 350 contenitori. La zona successiva sarà quella di Fortezza - Milton - Il Tempio, dove altri 15.000 utenti riceveranno a domicilio la chiavetta da utilizzare per aprire i 1200 nuovi cassonetti digitali. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il posizionamento dei nuoviproseguirà in tutta lade Le, per un totale di 57 postazioni , con circa 350 contenitori. Lasuccessiva sarà quella di Fortezza - Milton - Il Tempio, dove altri 15.000 utenti riceveranno a domicilio la chiavetta da utilizzare per aprire i 1200 nuovi. L'articolo proviene daPost.

