F1, Ecclestone: "Hamilton non correrà il prossimo anno, la delusione è stata troppo grande e lo capisco"

L'ex capo della F1, Bernie Ecclestone, ha parlato in un'intervista a Blick, del futuro di Lewis Hamilton, pilota Mercedes, secondo lui. Ecco le parole di Ecclestone: "Si ritirerà, non correrà l'anno prossimo. La delusione di Abu Dhabi è stata troppo grande e lo capisco. Ora, appaiato a sette titoli con Michael Schumacher, è il momento perfetto per realizzare il suo sogno di diventare un imprenditore nel mondo della moda. Hamilton ha solo da perdere nel 2022, ha un compagno ambizioso come George Russell, e poi bisogna vedere chi avrà la macchina migliore con i nuovi regolamenti. E non dimentichiamoci di Max Verstappen. Un paio di giorni fa ho parlato con suo padre. Ho capito subito che ..."

