“Deve sbrigarsi a firmare” | Serie A | il tecnico esce allo scoperto

Advertising

serieAnews_com : #Inter, #Inzaghi: “#Brozovic? Deve sbrigarsi a firmare il rinnovo” - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Hanno vinto sei delle ultime otto: la Juve è un avversario da tenere in considerazione' ?? 'Nandez? Se ci sarà l’occasione… - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: La lunga intervista di Simone #Inzaghi alla Gazzetta - GoalItalia : 'Hanno vinto sei delle ultime otto: la Juve è un avversario da tenere in considerazione' ?? 'Nandez? Se ci sarà l’o… - chiarandreella : RT @marifcinter: Inzaghi: “Innanzitutto Brozo deve sbrigarsi a firmare il rinnovo! L’ha già detto Barella, gli piace l’Inter, l’ambiente, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Deve sbrigarsi

ASCOLTA Simone Inzaghi si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si è racontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello ...Earndimostrare, dunque, di che pasta è fatto. Trova però anche il tempo di fare il padre, per ... Ecco, dunque, che semplicemente infila l'arma in una borsa e dice a Paper Boi dia ...Il tecnico nerazzurro apre a Nandez: "Se ci sarà l’occasione, sarà giusto coglierla", poi mette fretta a Brozovic: "Deve sbrigarsi a firmare il rinnovo".Inzaghi ha dichiarato: "Leggo il mio nome ovunque adesso, ma il titolo di Campione d'Inverno non conta nulla, non finisce in albo d'oro. Questo deve essere solo un punto di partenza. La rimonta nelle ...