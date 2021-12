Covid | Fauci | “Nel 2022 gestiremo il virus | ora vacciniamo tutti”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 dicembre 2021) “Spero e credo che il prossimo anno si possa ottenere una nuova normalità del, rendendolo gestibile. Per riuscirci, però, è necessario che i Paesi ricchi aiutino quelli poveri a vaccinarsi, e al proprio interno superino le resistenze all’immunizzazione”. Lo dice Anthony, Chief Medical Advisor del presidente Joe Biden, in un’intervista a Repubblica in cui promuove le misure contro Omicron adottate dal governo italiano per un motivo preciso: “Per vaccini e mascherine servono i requirements, le prescrizioni”. E, “se le fai, poi non avrai bisogno dei lockdown estesi”. “Purtroppo abbiamo ancora troppe persone, Italia inclusa, che rifiutano di vaccinarsi. E’ il problema principale”, afferma il virologo, secondo il quale Omicron “certamente ha un livello di trasmissibilità molto alto, assai più delle varianti precedenti”, ma “sembra meno grave ...