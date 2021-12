Corruzione e turbativa negli appalti Covid in Puglia: otto indagati. Dirigente arrestato in flagrante con una mazzetta da diecimila euro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aveva appena intascato una busta con diecimila euro in contanti, ricevuta da un imprenditore edilizio che ha ottenuto appalti dalla sua struttura per oltre due milioni. Antonio Mario Lerario, Dirigente della Regione Puglia – responsabile della sezione Strategia e governo dell’offerta e, ad interim, anche della sezione Protezione civile – è stato arrestato in flagranza giovedì 23 dicembre dalla Guardia di Finanza di Bari con l’accusa di Corruzione. Ora dovrà comparire di fronte al gip per l’interrogatorio di garanzia: la Procura del capoluogo ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. L’operazione arriva all’esito di un’attività d’indagine attraverso intercettazioni ambientali disposte nei confronti di Lerario nei mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aveva appena intascato una busta conin contanti, ricevuta da un imprenditore edilizio che ha ottenutodalla sua struttura per oltre due milioni. Antonio Mario Lerario,della Regione– responsabile della sezione Strategia e governo dell’offerta e, ad interim, anche della sezione Protezione civile – è statoin flagranza giovedì 23 dicembre dalla Guardia di Finanza di Bari con l’accusa di. Ora dovrà comparire di fronte al gip per l’interrogatorio di garanzia: la Procura del capoluogo ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. L’operazione arriva all’esito di un’attività d’indagine attraverso intercettazioni ambientali disposte nei confronti di Lerario nei mesi ...

