Ballando con le Stelle 16, Arisa confessa: “Tra me e Vito Coppola c’è grande attrazione, però…” (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ stata la coppia formata dalla cantante Arisa e dal maestro di danza Vito Coppola a vincere la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. A qualche giorno di distanza dalla finale, Arisa ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha commentato la sua vittoria a Ballando con le Stelle: È una grande soddisfazione quando ti premiano per qualcosa che non è il tuo lavoro. E dire che nel ballo ero abbastanza indietro: sono da sempre scoordinata. Merito dell’attività fisica. In generale, sono come un animale che si adatta all’ambiente esterno: ero circondata dalla bellezza ed è stato spontaneo fare delle azioni che ricercassero il bello. Nel corso della messa in onda ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ stata la coppia formata dalla cantantee dal maestro di danzaa vincere la sedicesima edizione dicon le, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. A qualche giorno di distanza dalla finale,ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha commentato la sua vittoria acon le: È unasoddisfazione quando ti premiano per qualcosa che non è il tuo lavoro. E dire che nel ballo ero abbastanza indietro: sono da sempre scoordinata. Merito dell’attività fisica. In generale, sono come un animale che si adatta all’ambiente esterno: ero circondata dalla bellezza ed è stato spontaneo fare delle azioni che ricercassero il bello. Nel corso della messa in onda ...

