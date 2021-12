Alec Baldwin sulla morte di Halyna Hutchins: 'Non dimenticherò mai l'incidente sul set di Rust, ci penso ogni giorno' (Di venerdì 24 dicembre 2021) torna a parlare dell'incidente sul set di '', che è costato la vita alla direttrice della fotografia . L'attore, che ha erroneamente sparato un colpo di pistola uccidendo la donna , ha pubblicato un ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021) torna a parlare dell'sul set di '', che è costato la vita alla direttrice della fotografia . L'attore, che ha erroneamente sparato un colpo di pistola uccidendo la donna , ha pubblicato un ...

