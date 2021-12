A Montecitorio la dieta è finita Nel 2022 spenderà 5 milioni in più Invertito il trend dopo un triennio di sforbiciate Ma dal 2023 tornano i risparmi col taglio dei deputati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 dicembre 2021)tre anni di oculata gestione all’insegna delo del presidente Roberto Fico, la Camera deitorna – seppur lievemente – ad ingrassare. Secondo quanto si legge nella relazione che accompagna il corposo bilancio di previsione riferito al, infatti, si scrive chiaramente che “il totale della spesa (spese correnti di funzionamento, spese in conto capitale e spese previdenziali) per l’annosi attesta a 968,8di euro”. Un balzo in avanti rispetto ai 963,7(al netto della restituzione di 35di euro al bilancio dello Stato effettuata nell’anno in corso) spesi nell’anno che volge al termine. In percentuale, parliamo di un incremento di 5,1di euro, pari allo 0,53 per cento. Facezie, ...