Tennis | Daniil Medvedev svetta nella classifica del numero di vittorie del 2021 4° Djokovic ma…

Il 2021 di Daniil Medvedev è stato sicuramente molto proficuo per il russo che è riuscito nell'impresa di battere il serbo Novak Djokovic nella Finale degli US Open 2021, vincendo il primo Slam della carriera e non consentendo a Nole di completare il Grande Slam. Il nativo di Mosca, numeri alla mano, è stato il Tennista in attività del 2021 ad aver vinto il maggior numero di incontri ovvero 63, rispetto alle 13 sconfitte. Per Medvedev 4 titoli nell'annata: oltre agli US Open, vanno considerati i sigilli del Masters1000 in Canada, sulla terra rossa di Mallorca (Spagna) e sul veloce indoor di Marsiglia (Francia). Una percentuale di vittorie pari all'82.9%. Va detto che Djokovic, pur ...

