“Se non se ne accorge…”. Jessica Selassiè è in lacrime. Dopo quel fatto umiliata da Giacomo Urtis (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’arrivo di Alessandro Basciano ha scombussolato i già precari equilibri del GF Vip 6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si avvicinato a Soleil Sorge e ha trascorso la notte con Sophie Codegoni, anche loro con un passato nel dating show di Canale 5. Jessica Selassiè, single da tempo, ha mostrato un certo interesse per Alessandro Basciano e l’avvicinamento dell’ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island a Sophie Codegoni l’ha fatta crollare in lacrime. Proprio con l’amica si è sfogata. Sophie ha quindi svelato all’amica svelato di aver parlato con il nuovo arrivato ma di non avergli detto nulla di preciso in merito a un ipotetico interesse da parte di Jessica Selassié. GF Vip 6, Giacomo Urtis critica Jessica Selassiè “Sai cosa ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’arrivo di Alessandro Basciano ha scombussolato i già precari equilibri del GF Vip 6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si avvicinato a Soleil Sorge e ha trascorso la notte con Sophie Codegoni, anche loro con un passato nel dating show di Canale 5., single da tempo, ha mostrato un certo interesse per Alessandro Basciano e l’avvicinamento dell’ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island a Sophie Codegoni l’ha fatta crollare in. Proprio con l’amica si è sfogata. Sophie ha quindi svelato all’amica svelato di aver parlato con il nuovo arrivato ma di non avergli detto nulla di preciso in merito a un ipotetico interesse da parte diSelassié. GF Vip 6,critica“Sai cosa ho ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Fermi tutti, pure loro si sono accorti che il #greenpass non funziona... ?? - Boomer_1979 : @VodafoneIT Grazie, risolto con la chat.. Però é scorretta sta storia dei servizi a pagamento.. Se uno non se ne ac… - cry_celeno : RT @VickyAnnie: Oh adesso che iniziano le ferie ci si accorge che ci sono tanti contagi sentiamo in che modo ci diranno che bisogna fare sa… - bellalilli161 : RT @RobertoRedSox: Sale il magone pure a me, che utilizzo nella mia testa come scusa, perchè sbaglio strada, giro a quella dopo, allungo di… - CarloRapezzano : RT @RobertoRedSox: Sale il magone pure a me, che utilizzo nella mia testa come scusa, perchè sbaglio strada, giro a quella dopo, allungo di… -